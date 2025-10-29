La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 29 Octobre 2025 - 08:50

AirZen Radio et Mieux unissent leurs antennes autour du bien-être


Notez


AirZen Radio s’associe à Mieux pour une alliance éditoriale inédite autour de la santé et du bien-être. Depuis le 21 octobre, les auditeurs peuvent retrouver chaque jour de 18h à 19h l’émission "Mieux ou bien ?" animée par Michel Cymes et ses chroniqueurs. Une heure quotidienne d’infotainment santé diffusée en DAB+, sur l’application et sur internet.



Vous aimerez aussi
AirZen Radio et Mieux unissent leurs forces pour promouvoir une information positive et fiable en matière de santé physique et mentale. Dans un contexte de défiance croissante envers les médias et les acteurs de la santé, ce partenariat s’inscrit dans une volonté commune : offrir un contenu rigoureux, apaisé et accessible à tous. Les auditeurs d’AirZen Radio peuvent écouter chaque jour de 18h à 19h l’émission "Mieux ou bien ?", le talk-show d’infotainment animé par Michel Cymes et son équipe de chroniqueurs. Le programme aborde avec bonne humeur les thématiques de santé, de prévention, d’environnement, d’alimentation et de bien-être. 
Cette nouvelle offre quotidienne s’appuie sur la diversité des intervenants de Mieux : Alice Detollenaere, Laurent Bignolas, Églantine Éméyé et plusieurs autres animateurs du média. 

Chaque jour, une émission inédite propose un regard concret et bienveillant sur les questions de santé et de qualité de vie, dans la continuité de la ligne éditoriale d’AirZen Radio.

Un ADN commun et une complémentarité affirmée

"Nous sommes convaincus qu’il existe un ADN commun entre AirZen et Mieux", explique Frédéric Courtine, directeur général d’AirZen Radio. De son côté, Valérie Bruschini, directrice générale de Mieux, se réjouit "que les programmes de Mieux puissent toucher une nouvelle audience grâce à ce partenariat" Ensemble, les deux marques développent un modèle d’alliance radio-télé qui valorise les contenus à la fois utiles et inspirants.
AirZen Radio est diffusée en DAB+ sur l’ensemble du territoire métropolitain, sur application et sur internet. Elle se définit comme une bulle d’optimisme et de respiration, dédiée à l’information utile et aux initiatives inspirantes.

Tags : AirZen Radio, DAB+, Frédéric Courtine, Michel Cymes



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 29 Octobre 2025 - 08:15 Les Baléares soutiennent la transition DAB+ des radios locales €

Lundi 20 Octobre 2025 - 05:35 Deux millions de foyers allemands supplémentaires équipés en DAB+ €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication