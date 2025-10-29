AirZen Radio et Mieux unissent leurs antennes autour du bien-être

AirZen Radio et Mieux unissent leurs forces pour promouvoir une information positive et fiable en matière de santé physique et mentale. Dans un contexte de défiance croissante envers les médias et les acteurs de la santé, ce partenariat s’inscrit dans une volonté commune : offrir un contenu rigoureux, apaisé et accessible à tous. Les auditeurs d’AirZen Radio peuvent écouter chaque jour de 18h à 19h l’émission "Mieux ou bien ?", le talk-show d’infotainment animé par Michel Cymes et son équipe de chroniqueurs. Le programme aborde avec bonne humeur les thématiques de santé, de prévention, d’environnement, d’alimentation et de bien-être.

Cette nouvelle offre quotidienne s’appuie sur la diversité des intervenants de Mieux : Alice Detollenaere, Laurent Bignolas, Églantine Éméyé et plusieurs autres animateurs du média.