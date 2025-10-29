AirZen Radio et Mieux unissent leurs antennes autour du bien-être

Vous aimerez aussi
-
Les Baléares soutiennent la transition DAB+ des radios locales
-
Être partout, mais rester local, le credo de Wilfrid Tocqueville
-
Deux millions de foyers allemands supplémentaires équipés en DAB+
-
Le WorldDAB Summit 2025 se tiendra à Anvers le 20 novembre
-
En Allemagne, 78% des auditeurs écoutent désormais la radio par voie numérique
AirZen Radio et Mieux unissent leurs forces pour promouvoir une information positive et fiable en matière de santé physique et mentale. Dans un contexte de défiance croissante envers les médias et les acteurs de la santé, ce partenariat s’inscrit dans une volonté commune : offrir un contenu rigoureux, apaisé et accessible à tous. Les auditeurs d’AirZen Radio peuvent écouter chaque jour de 18h à 19h l’émission "Mieux ou bien ?", le talk-show d’infotainment animé par Michel Cymes et son équipe de chroniqueurs. Le programme aborde avec bonne humeur les thématiques de santé, de prévention, d’environnement, d’alimentation et de bien-être.
Cette nouvelle offre quotidienne s’appuie sur la diversité des intervenants de Mieux : Alice Detollenaere, Laurent Bignolas, Églantine Éméyé et plusieurs autres animateurs du média.
Cette nouvelle offre quotidienne s’appuie sur la diversité des intervenants de Mieux : Alice Detollenaere, Laurent Bignolas, Églantine Éméyé et plusieurs autres animateurs du média.
Chaque jour, une émission inédite propose un regard concret et bienveillant sur les questions de santé et de qualité de vie, dans la continuité de la ligne éditoriale d’AirZen Radio.
Un ADN commun et une complémentarité affirmée
"Nous sommes convaincus qu’il existe un ADN commun entre AirZen et Mieux", explique Frédéric Courtine, directeur général d’AirZen Radio. De son côté, Valérie Bruschini, directrice générale de Mieux, se réjouit "que les programmes de Mieux puissent toucher une nouvelle audience grâce à ce partenariat" Ensemble, les deux marques développent un modèle d’alliance radio-télé qui valorise les contenus à la fois utiles et inspirants.
AirZen Radio est diffusée en DAB+ sur l’ensemble du territoire métropolitain, sur application et sur internet. Elle se définit comme une bulle d’optimisme et de respiration, dédiée à l’information utile et aux initiatives inspirantes.
AirZen Radio est diffusée en DAB+ sur l’ensemble du territoire métropolitain, sur application et sur internet. Elle se définit comme une bulle d’optimisme et de respiration, dédiée à l’information utile et aux initiatives inspirantes.