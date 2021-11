Acast s'associe aux Belgian Podcast Awards

"Acast est la seule plateforme d’hébergement et de distribution de podcasts à s’être associée à l’événement, montrant ainsi son soutien aux créateurs de podcasts belges" rappelle l'entreprise. Selon une étude de l'Institut Reuters, 26% des Belges écoutent des podcasts tous les mois et Acast voit un grand potentiel dans la région. Son partenariat avec les Belgian Podcast Awards se poursuivra jusqu'en juin 2022.Les catégories des prix couvrent tout allant du Business aux Sports en passant par la culture et la musique. La liste des finalistes a été annoncée à la fin du mois d'octobre. La cérémonie de remise des prix aura lieu ce jeudi 25 novembre et sera diffusée en direct sur YouTube et Facebook , directement depuis les studios d'Arendsoog TV à Gand.