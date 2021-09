Acast lance Sponsored Stories

"Les Sponsored Stories donnent à nos créateurs et aux annonceurs encore plus d'espace à la créativité. Cela permet aux podcasteurs de changer du sponsoring classique en créant une expérience plus immersive pour l'auditeur, des publicités plus originales et différenciant du sponsoring traditionnel". explique Yann Thébault, directeur général France et Allemagne d’Acast. "Beaucoup de nos éditeurs et podcasters indépendants n'ont pas le temps ou les ressources nécessaires pour créer des campagnes de marque à grande échelle. Les “Sponsored Stories” leur donne donc l'opportunité de travailler avec des marques sur des campagnes plus créatives à un prix plus élevé".