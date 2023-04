Acast gérera les ventes publicitaires de Higher Ground

Désormais, les annonceurs et les agences peuvent acheter des espaces publicitaires sur un certain nombre de podcasts de Higher Ground, en spot audio, sponsoring et contenus brandés qui seront intégrés grâce à l’insertion publicitaire dynamique. Cette technologie développée par Acast permet aux annonceurs d'atteindre leurs audiences en utilisant des critères ciblage conversationnel, contextuel, démographique, de localisation, et plus encore. Les campagnes peuvent être achetées auprès d'Acast en programmatique ou en direct. Les marques peuvent travailler avec les équipes créatives d'Acast pour imaginer ensemble des intégrations de marque sur mesure, telles que des mini-séries, des épisodes ou des épisodes brandés pour ces podcasts.