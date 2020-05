Acast enregistre 7 millions d’écoutes mensuelles moyennes au premier trimestre 2020

Dans le cadre de ce deuxième baromètre, Acast a également analysé les revenus annonceurs. Au premier trimestre 2020, la plateforme a recensé leurs répartitions par format. 51% des revenus proviennent ainsi des spots audios et 49% proviennent du sponsoring. Acast a par ailleurs dressé un top 3 des secteurs des annonceurs en termes d'investissements publicitaires. Avec une évolution positive et des dépenses accrues, les acteurs du secteur Internet et Technologie se classent en première position, suivis de ceux de l’Industrie et de la Construction et enfin du secteur du Commerce au détail. Acast a également relevé une augmentation de plus de 45% des impressions publicitaires délivrées par rapport aux quatrième trimestre 2019.