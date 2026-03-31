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ALC - [PRO] Radio CFRT : fierté francophone, innovations et défis au Nunavut €



François Ouellette et Franck Junior BLEU TIA de la radio CFRT
François Ouellette et Franck Junior BLEU TIA de la radio CFRT
- La radio CFRT 107.3 FM joue un rôle crucial dans la communication et l'intégration de la communauté francophone au Nunavut, un territoire où les francophones sont minoritaires.
- La station, fondée en 1994, est née du désir de la communauté francophone d'écouter des matchs de hockey et s'est développée grâce à l'ingéniosité et aux efforts des bénévoles.
- La radio diffuse une programmation diversifiée incluant des émissions de divertissement, d'éducation sexuelle et de musique, tout en s'efforçant de rester à la pointe de la technologie pour mieux servir sa communauté.
Vous pouvez lire les CGS avant de continuer.
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ALC - [PRO] Radio CFRT : fierté francophone, innovations et défis au Nunavut
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Rédigé le Mardi 31 Mars 2026

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