ALC - [PRO] Radio CFRT : fierté francophone, innovations et défis au Nunavut €

- La radio CFRT 107.3 FM joue un rôle crucial dans la communication et l'intégration de la communauté francophone au Nunavut, un territoire où les francophones sont minoritaires.

- La station, fondée en 1994, est née du désir de la communauté francophone d'écouter des matchs de hockey et s'est développée grâce à l'ingéniosité et aux efforts des bénévoles.

- La radio diffuse une programmation diversifiée incluant des émissions de divertissement, d'éducation sexuelle et de musique, tout en s'efforçant de rester à la pointe de la technologie pour mieux servir sa communauté.