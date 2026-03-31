ALC - [PRO] PORTRAIT - Frédéric Gérand : parcours, défis et perspectives €

- La radio doit repenser son offre et ses fondamentaux pour rester pertinente face aux nouveaux usages et aux plateformes numériques.

- L'authenticité et la liberté de ton sont essentielles pour différencier la radio et le podcast, tout en répondant aux attentes des auditeurs.

- L'innovation et la capacité d'adaptation sont cruciales pour que les médias audio continuent à jouer un rôle sociétal et à engager leur audience.