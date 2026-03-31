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ALC - [PRO] PORTRAIT - Frédéric Gérand : parcours, défis et perspectives
- La radio doit repenser son offre et ses fondamentaux pour rester pertinente face aux nouveaux usages et aux plateformes numériques.
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- L'innovation et la capacité d'adaptation sont cruciales pour que les médias audio continuent à jouer un rôle sociétal et à engager leur audience.
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Rédigé le Mardi 31 Mars 2026

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