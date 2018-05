ACPM : performance renouvelée pour les Indés Radios

En deuxième position des radios les plus écoutées sur les supports multimédias, le Groupement Les Indés Radios et ses 131 stations réunit chaque jour 893 000 auditeurs quotidiens tous supports multimédias confondus. Plus particulièrement, les Indés Radios gagnent sur un an 62 000 auditeurs sur mobile et 32 000 auditeurs sur télévision. "Ces résultats valident la stratégie multimédia des Indés Radios. Celle-ci consiste à être toujours en phase avec les nouveaux usages en étant présents sur un maximum de supports connectés : box TV, voiture connectée, montre, console de jeu" explique le groupement.