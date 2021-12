ACPM : les sites et les applications les plus consultés

Pour la radio, média de la mobilité, il est donc toujours plus facile de s'installer dans le classement des applications : franceinfo, Radio France, France Inter, RMC, NRJ, France Bleu, FIP et Europe 1 sont présentes dans les 50 premières places. Plus bas, dans le Top 100, il faut saluer la présence de deux radios indépendantes : Radio Scoop et Tendance Ouest.Dans le classement des sites, c'est plus compliqué : franceinfo.fr, francebleu.fr, franceinter.fr, europe1.fr, rfi.fr et franceculture.fr sont les seules radios aperçues dans les 50 premières places au milieu de gros mastodontes de la presse.Nous mettons en ligne, ci-dessous, une partie des résultats. Les résultats complets de l'audience des applications sont ICI . Ceux de l'audience des sites sont LÀ