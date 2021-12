ACPM : les radios les plus puissantes sur le Net

Pas de grands bouleversements dans le Top 15 mensuel. On retrouve France Inter, loin devant, avec plus de 28 millions d'écoutes actives). Suivent RMC, franceinfo, NRJ et FIP. Radio France joue les poids lourds avec plus de 68 millions d'écoutes actives générées en novembre grâce à 76 flux différents. NRJ Group avec 802 flux dépasse les 26 millions et Les Indés Radios enregistrent 22 236 220 écoutes actives grâce à 488 flux différents.

Dans le Top 10, France Bleu Provence, France Bleu Nord et France Bleu Alsace sont les 3 locales de Radio France les plus écoutées en novembre. Dans la catégorie B, on remarque aussi, pêle-mêle, les performances de Latina, Alouette, Tropiques FM ou encore de Radio Scoop.