ACPM : les podcasts les plus écoutés en septembre

En septembre, l'ACPM a certifié 3 nouveaux podcasts : deux nouveaux podcasts de Bayard ("Ma vie d'ado" et "Qui a inventé...") ainsi que le podcast "Ici Sud Ouest" de Sud Ouest.

Dans ce nouveau classement mensuel, Slate apparait comme le premier groupe avec 2 181 420 téléchargements à l'international. suivent Studio Minuit (1 728 282) et Le Parisien - Les Échos (1 587 967). Slate tient aussi la première position du classement par marques avec 1 766 545 téléchargements grâce à 987 épisodes en ligne issus de 15 podcasts.

Les podcasts "Transfert" (Slate), "Les Actus du jour" (Hugo Décrypte), Métamorphose (Métamorphose), "Bliss-Stories (Bliss-Stories) et "Code Source" (Le Parisien) ont été les plus téléchargés en septembre dernier.