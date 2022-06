ACPM : les podcasts les plus écoutés en mai

En mai, les 5 podcasts les plus écoutés sont "Transfert" de Slate (817 902), "Métamorphose, éveille ta conscience" de Métamorphose (710 380), "Bliss-Stories" de Bliss stories (656 393), "Code Source" du Parisien (610 453) et Montreux Comedy Edition Audio" de Montreux Comedy (537 561). Dans le Top 5 des marques, on retrouve Binge Audio (avec un catalogue de 12 podcasts), Slate (avec 15 podcasts), Studio Minuit (avec 16 podcasts), Métamorphose (avec 1 podcast) et Louie Media (avec 10 podcasts).Les principaux résultats sont visibles ci-dessous. L'intégralité est LÀ