ACPM : le classement des podcasts les plus écoutés

Le réseau Choses à savoir domine toujours très largement ce classement mensuel de l'ACPM. Avec 15 podcasts différents et désormais 8 242 épisodes, le réseau a enregistré en novembre 3 121 230 téléchargements depuis la France. Deux autres studios dépassent la barre symbolique du million : Binge Audio (1 388 505) et Slate ( 1 001 488). Notons les performances de Bliss Stories, du Parisien, de Métamorphose, de l'AFP Audio et des Petites Histoires qui, avec seulement un podcast, apparaissent le Top 15.

Slate se positionne à la première place du classement par groupe. Et, c'est encore le réseau Choses à savoir qui décroche la première place du classement par podcasts : "Culture générale" a généré 1 768 791 téléchargements en novembre avec 1 555 épisodes.