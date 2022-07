ACPM : le classement des podcasts en juin

Les autres nouveaux podcasts certifiés sont "Justice en direct" d'Initial Studio, "Les P'tits Drôles" de Sud Ouest, "Intermarché, la chaîne du mieux manger" d'AirZen Radio ainsi que "Suivez le guide" et "Émission Législatives 2022", deux podcasts de L'Indépendant. En juin, la certification podcast de l'ACPM a fêté son deuxième anniversaire. Désormais, près de 300 podcasts sont certifiés contre 31 lors du lancement, il y a 2 ans.En juin et avec plus de 137 000 téléchargements, Slate se place comme le premier groupe de podcasts en France. Binge Audio tient la première place du classement par marques avec 1 077 843 téléchargements, 12 podcasts différents qui offrent 2 357 épisodes.Une partie des résultats est accessible ci-dessous. La totalité est ICI