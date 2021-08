ACPM : le classement des podcasts en juillet

Le studio Choses à Savoir performe, même en juillet. Grâce à ses 15 podcasts, qui constituent un catalogue de 7 154 épisodes, le studio enregistre 2 653 795 téléchargements depuis la France. Suivent Binge Audio (1 278 894), L’Équipe (1 017 395), Slate (945 292) et Bababam (715 175). En juillet, Studio Minuit domine le classement par groupe et les podcasts les plus téléchargés sont "Culture Générale" de Choses à Savoir, "Transfert" de Slate, "Le Coeur sur la table" de Binge Audio, "Code Source" du quotidien Le Parisien et "Big 5" de L’Équipe.L'ensemble du classement (par groupe, par marque et par podcast) est accessible ICI