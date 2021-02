ACPM : l'audience des sites et applications en janvier 2021

La presse écrite est toujours, dans son ensemble, celle qui draine le plus d'audience via les sites et les applications avec des marques fortes et bien connues du grand public. C'est donc plus difficile pour les radios. Soulignons néanmoins les performances de France Inter, RMC, NRJ, Europe 1, France Culture et FIP présentes dans les 50 premières places du classement des applications. Plus bas, on retrouve RFI, Nostalgie, Chérie FM, Virgin Radio, Mouv', RFM et... la radio régionale Tendance Ouest à la 93e place.Dans le Top 15 de sites d'actualités, il faut également saluer la première place de franceinfo, pour la première fois de son histoire, avec près de 200 millions de visites en janvier. Une sacrée performance en hausse de 31% !Tous les résultats sont publiés ci-dessous ou accessibles ICI ou LÀ