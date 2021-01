ACPM : l'audience des sites et applications en décembre 2020

franceinfo (plus de 161 millions de visites en décembre 2020) et France Bleu (plus de 36 millions de visites) sont les seules radios à apparaître dans le Top 15 des sites d'actualités et d'info généraliste en décembre. Dans le Top 15 des applications d'actualités et d'info généraliste, trois radios jouent des coudent : franceinfo (24 983 063 visites), France Inter (14 698 911 visites) et RMC (7 509 466 visites) au milieu des grandes marques de la presse écrite.L'intégralité des résultats est accessible ci-dessous. Le classement des applications est disponible en téléchargement ICI et celui des sites fixes et mobiles, LÀ