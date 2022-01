85% des Français surfent sur Internet

En moyenne, les Français ont passé 2h29 chaque jour sur internet, en baisse de 3 minutes seulement par rapport à novembre 2020. Le mobile représente 68% du temps passé sur internet, une part en hausse de 5 points par rapport à l’année dernière.

Au cours du mois de novembre 2021 marqué par le Black Friday et la préparation des fêtes de Noël, 45.8 millions d’internautes ont visité les sites marchands généralistes, soit près des trois quarts (73%) des Français âgés de 2 ans et plus. Parmi eux, 18.6 millions les ont fréquentés chaque jour, soit 30% des Français âgés de 2 ans et plus. C’est 2 points de moins qu’en novembre 2020.