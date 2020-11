8 jeunes sur 10 connectés aux sites et apps de formation et d’éducation

Au cours du mois et dans un contexte particulier en cette rentrée, 31.5 millions d’internautes (soit plus de 1 Français sur 2) se sont connectés aux sites et applications de formation et d’éducation, qui enregistrent 4.2 millions de visiteurs supplémentaires en un an.

Proposant de l’enseignement à distance, des cours particuliers ou encore des environnements numériques de travail, ces sites et apps ont réuni 79.5% des 15 24 ans au cours du mois, en hausse de 10.6 points en un an. Au delà des jeunes, près des 3 quarts des 35-49 ans (74.1%) ont eux aussi consulté cette catégorie de sites et applications.