8.3 millions d’auditeurs pour les 131 stations des Indés Radios

"Une tendance positive qui dans un contexte de baisse d’écoute pour l’ensemble du média confirme la fidélité des auditeurs à l’égard des 131 radios indépendantes réunies au sein du Groupement" indiquent les Indés Radios. Fondé il y a 26 ans, est géré par 12 administrateurs, ce groupement rassemble aujourd’hui 131 radios indépendantes. Il a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 163.1 millions d’euros.

Chaque jour, les radios du Groupement touchent plus de 8 millions d'auditeurs. Les stations réunies au sein des Indés Radios couvrent 95% de la population française à travers plus de 1 000 fréquences et sont le premier employeur privé de la FM.