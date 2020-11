5 prédictions pour le marché des applications mobiles en 2021

En raison de la crise, les jeux mobiles ont atteint des records en matière de téléchargements aux Q2 et Q3 2020 avec en moyenne 15% de téléchargements de plus qu’en 2019. Avec une demande croissante de jeux casual et core, les dépenses des consommateurs en matière de jeux mobiles atteindront de nouveaux sommets en 2021, dépassant les 120 milliards de dollars. Au cours des deux dernières années on constate un développement de toutes les catégories de jeux dont les deux extrêmes : les jeux hyper casual et les jeux hardcore. App Annie prévoit que 2021 sera l'année des jeux mobiles hybrides. En effet, les joueurs deviennent de plus en plus experts et les téléphones portables de plus en plus performants et capable d'offrir des expériences sophistiquées, auparavant disponibles uniquement sur console ou PC.