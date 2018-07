4 produits numériques incontournables

Sur les opérations extérieures, une équipe de radio a pratiquement toujours besoin d'un accès à internet. Prendre le contrôle de l'automation à distance, accéder aux sources d'information, maintenir un fil de messagerie instantanée avec les équipes restées en studio, sont tout autant d'usages devenus très courants et même indispensables sur les festivals, les foires, les concerts…



Aujourd'hui, facile à trouver à moins de 200 €, un routeur LTE accouplé à un abonnement 4G permissif, et c'est parti : on dispose d'une box itinérante au confort d'usage réellement comparable à une SDSL fixe (sous réserve d'un réseau 4G confortable). D'autant plus que ces équipements sont autrement plus performants que de simples téléphones en matière de réception 4G, puisque l'on peut leur adjoindre une antenne extérieure. Mieux encore : des opérateurs professionnels proposent des cartes SIM "prioritaires", pour passer outre les zones saturées. Vous pourrez ainsi, surplombant la foule depuis votre studio mobile, jubiler au rythme d'une connexion à internet fluide en écrasant la plèbe grand public et ses smartphones poussifs. Machiavélique.