365 000 auditeurs pour RFM à Paris et en Île-de-France

"Le Meilleur des Réveils" s'impose comme la première matinale des musicales adultes. Avec 2.5% de PDA et 179 000 auditeurs, la matinale présentée par Élodie Gossuin et Albert Spano, réaffirme sa place de leader dans son univers de concurrence. Dans la matinale, les rendez-vous humour participent à ce succès. La chronique de Marc-Antoine Le Bret rassemble 54 000 auditeurs, soit 2.5% de PDA. La nouvelle pastille humour de cette saison 2019/2020, "Limité à 80" animée par Pascal Atenza, est écoutée par 37 000 auditeurs tous les matins à 7h15, soit 2.4% de PDA. RFM devance également l’ensemble des radios musicales entre 9h30 et 16h avec une PDA de 3.8%. L’émission des fins d’après-midi animée par le duo Marie-Pierre Schembri et Pat Angeli rassemble quant à elle 136 000 auditeurs tous les jours en Île-de-France.