319 500 auditeurs écoutent quotidiennement Jazz Radio

Une audience en nette hausse sur les villes de Tours, Annecy, Clermont-Ferrand … et sur les départements de la Manche, du Puy-de-Dôme ou encore du Vaucluse. Jazz Radio, format unique en France qui permet à un public large de découvrir la musique Jazz, diffuse ses programmes sur 50 fréquences FM en France et à Monaco ainsi que sur le DAB+ (Lille, Strasbourg, Lens …). La station propose 25 webradios thématiques (Jazz Radio Blues, Jazz Radio Lounge, Classic Jazz …). En Juin 2019, Jazz Radio a totalisé plus de 2.6 millions d’écoutes actives dans le monde. La radio est également partenaire de nombreux événements autour du Jazz comme le Monté Carlo Jazz Festival, le Festival International du Jazz de Megève, Jammin’Juan...