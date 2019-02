24 heures de musique suisse sur Option Musique

En Suisse, Option Musique (RTS) ouvre une fenêtre sur toutes sortes de partitions musicales helvétiques, pendant 24 heures, de minuit à minuit, ce 15 février. La programmation ne sera constituée que d’artistes suisses, de toutes les régions du pays, dans toutes les langues. Nouvelles productions, découvertes, coups de cœur ou cadors de la scène musicale suisse se côtoieront sans discontinuer. Et de 8h à 20h, chaque heure, un artiste ou un groupe suisse, issu de toutes les régions, se produira en direct dans le studio d’Option Musique. Douze révélations (Oh my deer, Sacha, Matchenko, le duo Original Urban, Rico et ses amis, The Amber Unit, Soften, Tanya Barany Climax, Meimuna, le duo Amaury Faivre et Serej) de Goldau, Bâle, Viège, Genève, Lausanne, viendront enchanter la bande son de cette journée particulière.En parallèle à ce qui se passera sur les ondes, on pourra se repaître de stories sur Instagram, de vidéos des prestations musicales sur Facebook et d’une playlist sur Spotify ...