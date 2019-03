107.3 Rouge : la radio musicale franco n° 1 à Montréal

Véronique Cloutier confirme une fois de plus qu’elle est la meilleure animatrice radio francophone au Canada. Son émission "Véronique et les Fantastiques" est l’émission francophone numéro 1 au Québec et au Canada. Les bonnes nouvelles se poursuivent pour le 107.3 Rouge avec la confirmation que "On est tous debout" est l’émission musicale du matin numéro 1 auprès des Montréalais francophones. Dominic Arpin, Mélanie Maynard et Marjorie Vallée ont attiré près de 60 000 nouveaux auditeurs sur 1 an.

"C’est excitant de constater à quel point la population du grand Montréal s’est attachée à la marque Rouge FM, à notre musique et à nos personnalités. Notre progression dans les sondages depuis l’été dernier confirme que nous avons fait de bons choix" a affirmé Patrice Croteau, directeur produit, 107.3 Rouge.