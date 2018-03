100% et ViàOccitanie s'associent pour un débat

Le mercredi 14 mars à partir de 19h sur 100% Radio en Comminges (à Cazères sur 107.0, et à Saint-Gaudens sur 97.0) ainsi que sur la chaîne régionale ViàOccitanie, les candidats qualifiés pour le second tour des Législatives partielles vont débattre pendant 1 heure à l’Hostellerie du Parc de Labarthe-Inard et défendre leurs programmes face aux journalistes Olivier Roirand et Brice Vidal.

Contexte économique, agriculture, transports, santé, éducation : de nombreuses thématiques nationales trouveront une résonance locale dans un scrutin qui sera surveillé de près par les états-majors politiques régionaux et parisiens. ​Ce partenariat entre deux médias majeurs de la région Occitanie est une première.