10 000 Alsaciens au Top Music Live

La première radio indépendante du Grand-Est prépare son Top Music Live qui réunira Claudio Capéo, Vitaa, Dadju, Bob Sinclar, Jérémy Frérot, Julian Perretta, Cats on Trees, Gaëtan Roussel, le groupe corrézien Trois Cafés Gourmands, Joyce Jonathan et Romane Serda. La scène locale sera également mise en avant avec la présence de Christel Kern et Jérémie Clamme. À noter que les 16 dernières places seront à gagner tout au long de cette semaine, du 24 au 27 septembre, dans "le Morning qui réveille l'Alsace" sur Top Music.

Un nouveau succès populaire pour Top Music qui confirme son récenbt record historique d'audience : la radio totalise 161 000 auditeurs/jour en Alsace.