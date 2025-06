﻿﻿Tendance Ouest lance un podcast dédié au Tour de France

Le Tour de France fait escale en Normandie en 2025 avec trois étapes : une arrivée à Rouen, un contre-la-montre à Caen et une étape entre Bayeux et Vire. Pour accompagner cet événement rare, Tendance Ouest lance "Tour de France : l’échappée normande", un podcast en six épisodes produit localement.

Chaque épisode donne la parole à un cycliste normand ayant marqué l’histoire du Tour. L’animation est assurée par Lilian Fermin. Le format met en lumière les trajectoires personnelles, les exploits sur la Grande Boucle et les anecdotes souvent méconnues de coureurs qui ont porté les couleurs de leur région jusqu’au sommet. Le podcast se veut autant un hommage sportif qu’un témoignage radiophonique à la mémoire vivante du cyclisme normand.