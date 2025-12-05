 Radio ISA transforme l’antenne en chaîne du cœur pour les enfants hospitalisés

Lancée pour la première fois en 2016, l’opération "Un Cœur en Chocolat" s’est imposée comme l’un des rendez-vous solidaires récurrents du paysage local de la radio associative. Portée par Radio ISA, station indépendante implantée aux Abrets-en-Dauphiné (Isère), cette action vise à collecter des chocolats, bonbons et friandises à destination des enfants hospitalisés. En 2025, la station reconduit pour la neuvième fois cette opération qui lie mécaniquement mobilisation d’audience et impact local concret, dans les hôpitaux de Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Voiron (Isère) et Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie). L’impact de cette action repose sur un maillage territorial ciblé, mobilisé autour de quatre points de collecte physiques : Carrefour Voiron, Leclerc Pont-de-Beauvoisin, Galerie Comboire Échirolles (10 décembre) et Intermarché Domarin (12 décembre).

