 Radio ISA transforme l’antenne en chaîne du cœur pour les enfants hospitalisés

Nostalgie déploie à nouveau son "Magic Tour" sur les routes
RVM déploie son dispositif mobile pour la tournée du Bus de Noël
RTL met ses 24 valises sur la ligne de départ dans les centres-villes
Canal FM mobilise son antenne pour "La Liste de Noël"
Face à la baisse de 44%, Radio Méga active sa campagne Action Réaction
Lancée pour la première fois en 2016, l’opération "Un Cœur en Chocolat" s’est imposée comme l’un des rendez-vous solidaires récurrents du paysage local de la radio associative. Portée par Radio ISA, station indépendante implantée aux Abrets-en-Dauphiné (Isère), cette action vise à collecter des chocolats, bonbons et friandises à destination des enfants hospitalisés. En 2025, la station reconduit pour la neuvième fois cette opération qui lie mécaniquement mobilisation d’audience et impact local concret, dans les hôpitaux de Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Voiron (Isère) et Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie). L’impact de cette action repose sur un maillage territorial ciblé, mobilisé autour de quatre points de collecte physiques : Carrefour Voiron, Leclerc Pont-de-Beauvoisin, Galerie Comboire Échirolles (10 décembre) et Intermarché Domarin (12 décembre).