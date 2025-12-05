La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Vendredi 5 Décembre 2025 - 08:25

 Radio ISA transforme l’antenne en chaîne du cœur pour les enfants hospitalisés


Du 24 novembre au 12 décembre, Radio ISA organise la 9e édition de son opération "Un Cœur en Chocolat", en soutien aux enfants hospitalisés dans quatre établissements de santé en Auvergne-Rhône-Alpes. Objectif : dépasser les 540 kilos de chocolats et les 985 sachets offerts en 2024 grâce à l’engagement de ses auditeurs.



Lancée pour la première fois en 2016, l’opération "Un Cœur en Chocolat" s’est imposée comme l’un des rendez-vous solidaires récurrents du paysage local de la radio associative. Portée par Radio ISA, station indépendante implantée aux Abrets-en-Dauphiné (Isère), cette action vise à collecter des chocolats, bonbons et friandises à destination des enfants hospitalisés. En 2025, la station reconduit pour la neuvième fois cette opération qui lie mécaniquement mobilisation d’audience et impact local concret, dans les hôpitaux de Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Voiron (Isère) et Contamine-sur-Arve (Haute-Savoie). L’impact de cette action repose sur un maillage territorial ciblé, mobilisé autour de quatre points de collecte physiques : Carrefour Voiron, Leclerc Pont-de-Beauvoisin, Galerie Comboire Échirolles (10 décembre) et Intermarché Domarin (12 décembre).


La visibilité locale et la récurrence de l’opération permettent à Radio ISA d’activer sa communauté d’auditeurs dans des formats courts, simples et directement reliés à son antenne et à ses réseaux numériques. En 2024, la collecte avait atteint 540 kilos de dons répartis en 985 sachets individuels, remis à près de 1 000 enfants hospitalisés

Quand le format audio s’engage au-delà du micro 

Au-delà de la dimension caritative, l’opération illustre le rôle qu’une radio locale peut jouer dans l’ancrage communautaire et le maillage des solidarités. Le succès de cette mobilisation repose sur une articulation efficace entre présence terrain, engagement des équipes (notamment à l’antenne avec Zach et Caro), et relais éditoriaux continus en ligne et sur les ondes. Dans un contexte où l'audio digital explore de nouveaux formats de proximité, Radio ISA démontre que la fidélisation passe aussi par l’incarnation de causes locales fortes et récurrentes.

Tags : Isère, proximité, Radio Isa, solidarité



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


