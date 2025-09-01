La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 1 Septembre 2025 - 01:08

​Teaser 🎩 Alors là Chapeau !


Le podcast qui salue les Pros, et amoureux de radio, d’audio digital et de podcasts, qui marquent l’industrie et le monde entier.





Ils sont connus ou moins connus et font partie du sérail des secteurs de la radio, de l’audio digital ou encore du podcast, mais ont tous et toutes un point commun. Ils sont passionnés et de grands professionnels de l’audio. Dans ce podcast vous retrouverez des portraits, des solutions, des experts, des bonus, des produits et des services 100% audio pro. Le seul podcast B2B qui tire son chapeau à des personnages remarquables … 



Philippe Chapot
Fondateur et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast et de Podcast... En savoir plus sur cet auteur

