​La radio se réinvente sous contrainte

Sans attendre la fin de la saison, il est déjà possible de se livrer à un exercice de prédiction. À quatre mois de l’échéance, France Inter conservera sans surprise sa place de première radio de France, tandis qu’Europe 2 continuera de naviguer en eaux troubles, dessinant devant elle un horizon très incertain.

On aurait pu imaginer que Cyril Hanouna donnerait un nouvel élan à la musicale de Lagardère en lui offrant l’espoir d’une résurrection. Il n’en sera rien. L’animateur a préféré Fun Radio, où il animera une quotidienne dès la prochaine rentrée. Il faut être prudent sur l’effet Hanouna à Fun Radio. Avec une image devenue particulièrement clivante et traînant derrière lui un cortège de polémiques, l’animateur n’a pas fait le plus facile.



Ce phénomène dépasse le seul cas Hanouna. Le matin, les joueurs de flûte sur les généralistes, par leurs prises de position toujours plus tranchées et tranchantes, finissent par diviser au lieu d’éclairer. En dressant les auditeurs les uns contre les autres, ils contribuent probablement à un recul mécanique de l’audience car ce que l’on dit le matin dégouline naturellement sur le reste de la grille.

Mais la grande perdante de cette nouvelle façon de faire de la radio, c’est sans doute la crédibilité. Il est fort probable qu’elle en paye encore le prix fort. Ajoutons des écrans publicitaires envoyés à la mitraillette et l’on comprend aisément ce à quoi peuvent ressembler les audiences.



La radio trouvera probablement son salut dans le rattrapage. On peut même envisager qu’un jour, les contenus en replay surpassent ceux diffusés en direct. Une radio hybride est sans doute déjà en cours d’élaboration, aussi bien dans sa structure que dans ses usages. Ce bouleversement, déjà bien enclenché, pourrait être une formidable source de stimulation pour les professionnels, s’ils n’étaient pas contraints de lutter en priorité pour préserver l’existant.



Si vous étiez à La Bellevilloise, vous avez constaté que le Paris Radio Show a fait le plein de public et de bonnes ondes. Voilà de quoi entamer une nouvelle édition du RadioTour dont la première étape s’arrêtera à Annecy, le 6 mai prochain. On en parle dans ce nouveau numéro de La Lettre Pro de la Radio car nous avons fait le choix d’adapter et de muscler cet événement qui connaît un vrai succès.

Brulhatour