​La radio fête ses succès… et ses sauvetages d'urgence Le mois de juin approche et avec lui la Fête de la radio, célébrée les 5 et 6 juin 2025. À cette occasion, nous serons à Paris pour organiser une étape spéciale du RadioTour. Un rendez-vous important pour marquer ensemble cette passion commune pour la radio, alors que la saison 2024-2025 arrive doucement à son terme.

Avec les longs ponts du mois de mai et la proximité de l’été, les grandes tendances de l'année sont désormais fixées. Sur le front des audiences, Radio France confirme son insolente domination. À l'inverse, Europe 2 traverse une période délicate et compte sur Sébastien Cauet pour tenter de relancer la dynamique. Les prochains mois seront décisifs pour cette marque qui se cherche depuis trop longtemps.

Ce printemps montre également un frémissement sur le marché de l’emploi radio. Radio France ouvre une campagne de recrutement pour former 16 futurs animateurs en alternance dans son réseau local. Dans le privé, les offres affluent déjà sur LaLettre.Pro pour préparer la rentrée 2025, témoignant d'une vitalité du secteur malgré les défis économiques persistants.

La saison à venir pourrait aussi être marquée par une évolution majeure : Mouv’ pourrait ne pas être reconduite sous sa forme actuelle. Avec seulement 276 000 auditeurs quotidiens, la station, elle aussi, se cherche depuis trop longtemps. L’avenir pourrait s’écrire davantage sur le digital, dans une forme renouvelée plutôt qu’une disparition pure et simple.

Enfin, ce mois de mai est aussi celui du retour des grandes voix. Max, figure des nuits radiophoniques des années 90, reprend le micro sur RMC Gold. Il fait la une de ce 171e numéro et symbolise une tendance de fond : la nostalgie reste un levier puissant.

Entre fins de cycle, renaissances et perspectives nouvelles, ce printemps offre un résumé fidèle de l’état d’esprit qui anime aujourd’hui le secteur : entre prudence et enthousiasme, la radio prépare déjà ses prochaines métamorphoses.

Brulhatour