franceinfo : "meilleure rentrée depuis 5 ans"

Dans le détail, "Le 7h/9h" de Bruce Toussaint rassemble plus de 2 millions d’auditeurs chaque jour et connaît une hausse de 0.3 point en audience cumulée et de 200 000 auditeurs sur un an. "Le 8h30 Toussaint - Aphatie" augmente de 0.2 point d’audience cumulée et gagne 147 000 auditeurs sur un an.

"Le 9h/12h" de Marie Bernardeau gagne 0.3 point d’A.C sur un an, "Le 12h/14h" d’Ersin Leibowitch enregistre une hausse de 0.4 point d’A.C sur un an, "Le 17h/20h" de Nicolas Teillard, une hausse de 0.4 point d’A.C sur un an, "Les informés de franceinfo" de Jean-Mathieu Pernin progresse de 0.1 point d’A.C sur un an et l'émission "Tout est politique" de Jean-François Achilli gagne +0.1 point d’audience cumulée sur un an.