RTL : première radio à Paris et en Île-de-France

Dès ce premier sondage, RTL est ainsi leader et en progression sur tous les critères. La station est la seule radio généraliste à progresser en audience cumulée et creuse l’écart avec tous ses concurrents. Leader en PDA, en hausse de 3.6 points (+ 31%) sur un an, avec 15.3%, son meilleur score historique sur une vague septembre-octobre, elle l'est également en audience cumulée avec 1 262 000 auditeurs franciliens en moyenne par jour, en hausse de 21 000 auditeurs sur un an. Elle est enfin leader en QHM, avec 168 000 auditeurs en moyenne à chaque instant, en hausse de 44 000 auditeurs (+ 35%) sur un an ainsi qu'en Durée d’Écoute avec 2h32 (+ 39 min en un an).