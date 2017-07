Yann Arribard a réalisé son rêve de gosse



Forcément, sa voix vous dit quelque chose. Vous l’avez forcément entendue sur RFM si vous avez zappé sur la station adulte ou peut-être même à la télévision : Yann Arribard est aussi l’une des voix off officielles de TF1. À 66 ans, comme le veut la formule, il a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Après une étonnante longévité au sein de la radio adulte de la rue François-Ier, c'est à sa famille que l’animateur des après-midi du week-end compte bien donner du temps. Non, ce n’est pas un adieu à la radio, peut-être juste un au revoir. "Si Nostalgie ou Chérie FM viennent me proposer quelque chose, je refuserai. Les radios musicales, c’est fini pour moi. Par contre, si on me propose un nouveau projet, pourquoi pas ?" Accès payant



