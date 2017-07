Une "saison historique" pour Radio France avec plus de 14 millions d'auditeurs

Progression sur un an pour France Bleu avec 6.4 % d’A.C. et 6.1 % de part d’audience, France Bleu réunit chaque jour 3.477 millions d’auditeurs (+ 77 000). Parallèlement, son ’offre numérique poursuit également sa forte progression avec 5.4 millions de visiteurs uniques, soit + 93 % sur un an (Panel 3 écrans Médiamétrie). Double record pour France Culture avec d'abord 2.2 % d’A.C., soit 1 182 000 auditeurs quotidiens, France Culture séduit 128 000 nouveaux auditeurs (+ 0,2 pt en un an). France Culture confirme également le dynamisme de son offre numérique et a battu son record avec 17.5 millions de podcasts téléchargés en mai 2017 (+ 40 % en un an).

France Musique, avec 1.3 % d’A.C., rassemble chaque jour 716 000 auditeurs sur la vague avril-juin et reste stable sur la saison (septembre-juin) avec 1,5% d’A.C. Avec une radio, un site, une appli mobile, 7 webradios et bientôt une plateforme numérique, France Musique devient un média global.