Nouvelle hausse d'audience pour Africa n°1

La radio des cultures africaines, Africa n°1 enregistre une forte progression de son audience sur la vague avril-juin de Médiamétrie avec 137 000 auditeurs/jour, soit 40 000 de plus que la dernière vague et 50 000 de plus que pour la vague correspondante en 2016. La durée d’écoute de la radio reste forte avec 1h et 27 minutes quotidienne.