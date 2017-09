Une rentrée toute en nouveautés pour JET

À partir du 18 septembre, "Le Midi", le rendez-vous concocté par la rédaction, devient"La Quotidienne" diffusée du lundi au vendredi à 18h, avec une rediffusion le lendemain à 9h sur un même principe : offrir la parole aux associations et citoyens qui font l’effervescence de la vie locale et au-delà. À partir du 2 octobre, 16 nouvelles émissions et chroniques à thématiques sociétales enrichiront la ligne éditoriale. La dimension reportage de terrain sera renforcée avec, entre autres, "C’est en forgeant" (rapport au travail), "Kikeriki" (écologie en France et en Allemagne) et "C’est In[OUïE]" (documentaires).

Côté musique, 32 émissions dont 5 nouvelles renforceront la grille. Au-delà des émissions, la programmation musicale confirme deux tendances. D'abord, "l’invitation faite à des mélomanes extérieurs à la radio pour des résidences mensuelles" chaque mercredi après-midi et tous les jours à 8h. Ensuite, "une place plus importante faite à la création sonore, aux sons concrets et autres enregistrements de terrain qui participent d’un glissement des perceptions auditives du son vers la musique".