Inauguration des locaux de Jet FM

De 10h à 11h, Jet FM animera aussi une émission spéciale en direct et en public avec les acteurs de la Ludothèque, de la Ville de Saint-Herblain et des compagnies hébergées dans le Grand B. Implantée au cœur du quartier Bellevue depuis plus de 30 ans, la radio associative "Jet FM donne à entendre ce qui agite l’agglomération nantaise et herblinoise, bouscule le quotidien et stimule le lien social et la créativité". Acteurs associatifs, artistes et citoyens engagés s'emparent des ondes (91.2 FM) pour offrir aux oreilles curieuses "un média alternatif, à la croisée des projets solidaires et des pratiques artistiques aventureuses. Une voix citoyenne et sensible, portée par une centaine de bénévoles et une équipe de professionnels salariés".