Tous les résultats de la 126 000 IDF

La 126 000 Radio se positionne comme "la mesure d'audience de référence de la radio en France". Elle fournit la mesure permanente de l'audience "Dernières 24 heures" de la radio et des stations en France, ainsi qu'une description des auditeurs selon les critères socio-démographiques, de consommation et de niveau de vie.

Rappelons que l'enquête est réalisée depuis les terrains d'enquête de Médiamétrie basés à Amiens et à Petit-Quevilly (dans l'agglomération rouennaise) via des interviews téléphoniques assistées par ordinateur grâce au système CATI. Les auditeurs sont interrogées entre 17h30 et 21h30 sur leur téléphone fixe ou sur leur mobile.