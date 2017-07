126 000 Radio : tous les résultats

Les dés sont jetés pour les principales radios françaises. Ce jeudi 20 juillet marque donc officiellement la fin de la saison 2016-2017 pour les Généralistes et autres Musicales. Chacun le sait ici, les audiences se construisent dans la durée et chaque point se gagne sur le durée et avec toujours un imposant travail en amont. Donc, une nouvelle fois, les tendances de fond demeurent alors que de nouvelles émergent lentement mais surement.

Ce classement général est aussi celui des auditeurs. Les Français aiment toujours autant écouter la radio. Les radios. Ce sont aussi eux les grands gagnants de cette saison.