Sur les 35-49 ans, RFM se revendique "première radio musicale adulte"

"Grâce à ses contenus et sa programmation musicale modernes et variés, RFM est écoutée plus que toute autre radio musicale. Tous les jours, les auditeurs de RFM passent 1h40min à l’écoute du Meilleur de la Musique" explique la Musical de Lagardère Active. Avec 5.1% de part d’audience, "RFM devance ses concurrents sur son coeur de cible les 35-49 ans" : la matinale (+1 point de PDA et + 87 000 auditeurs), le drive (+ 2 points de PDA et +90 000 auditeurs), les soirées ( +0.8 point de PDA et + 26 000 auditeurs) et bien sûr la musique ( +2.3 points de PDA et + 53 000 auditeurs). Avec 520 000 auditeurs de 35-49 ans et 4.6% de part d’audience, "Le Meilleur des Réveils", présenté par Elodie Gossuin et Albert Spano, "fidélise et recrute" souligne RFM.