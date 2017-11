Skyrock : deuxième radio musicale de France

Skyrock connaît également la meilleure progression sur les Millennials (13-24 ans) toutes radios confondues avec une augmentation de 221 000 auditeurs sur ce public. À partir de 20h, le succès se confirme : Skyrock s’impose comme la première radio musicale de France et connaît la meilleure progression toutes radios confondues avec un gain de 93 000 auditeurs pour le "Planète Rap" de Fred et une hausse de 96 000 auditeurs pour "La Radio Libre" de Difool. Les week-ends sur Skyrock sont toujours un succès avec la meilleure progression en audience cumulée des radios musicales sur les 13 ans et plus : une hausse de 352 000 auditeurs en un an.