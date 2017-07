Sandrine Treiner : "Nos enjeux sont citoyens" BILAN



LLPR - Sandrine, les résultats de la vague d’audience de janvier à mars ont dû pleinement vous satisfaire ?

ST - Je ne vais pas vous dire le contraire. Les audiences, c’est important à bien des égards, car elles mesurent l’adéquation entre la proposition globale et notre public. Plus il y a de gens qui écoutent, plus je suis satisfaite. Mais surtout : que France Culture soit en plus en plus visible, ça en dit long sur le pays tout en restant modeste. On participe à la démocratisation du savoir.



LLPR - Pourtant, dans ces moments troubles, la culture est peut-être un peu laissée de côté…

ST - C'est justement dans les moments troubles que la culture permet de donner des clés d'interprétation à l'ensemble de nos auditeurs. C'est ce que France Culture fait au quotidien.





