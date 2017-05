Radio Jack sur Oüi FM se moque (gentiment) de Champagne FM

Aux côtés de Myriam Callas et d’une équipe de chroniqueurs (Kevin Razy, Cartman, Charlotte Namura, Tony St-Laurent, Odah et Dako), Arthur a donc repris le chemin de la radio avec son ton décalé "pour parler d’actu et diffuser le meilleur du rock’n’roll de Oüi FM", désormais du lundi au vendredi, de 08h à 10h. "Radio Jack" est une émission de radio modulable. Arthur et son équipe offrent en effet, aux autres stations, de récupérer gratuitement le flux, et de diffuser ainsi légalement "Radio Jack". C'est notamment le cas sur Champagne FM.