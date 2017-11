Radio Classique augmente sa DEA à 107 min

Toutes les tranches musicales sont en progression, celles notamment de Christian Morin (10h-13h), de Jean-Michel Dhuez (13h-17h), et d’Alain Duault (17h-18h). En semaine, l’ensemble de la matinée progresse de 3,8% (9h-12h) avec, notamment, d’excellents résultats de l’émission "Eve Ruggieri raconte" déplacée à 9h30, et l’après-midi de + 14% (14h-18h) avec l’arrivée remarquée de Jean-Michel Dhuez à l’antenne. Le week-end s’affirme également comme un rendez-vous musical incontournable pour les auditeurs de Radio Classique, avec une audience cumulée en croissance de + 30% versus avril-juin 2017.

Portée par le développement de ses supports web, mobile, et ses initiatives de recrutement sur les réseaux sociaux, Radio Classique recrute également sur les cibles actives, en croissance de 9% vs avril-juin 2017, en particulier sur les 25/34 ans (+ 29%).