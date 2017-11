RTL2 : une rentrée sous le signe de la progression

Dès sa mise à l’antenne, l’ensemble de la grille de RTL2, remaniée et complétée par de nouveaux rendez-vous à la rentrée, enregistre des progressions en parts d’audience. En prime-time, la nouvelle formule du "Double Expresso", présentée par Grégory Ascher et Justine Salmon, de 6h à 9h rencontre progresse, en part d’audience par rapport à la fin de la saison dernière (avril-juin 2017). Même dynamique d’audience pour "#LeDriveRTL2", animé par Eric Jean-Jean et Mathilde Courjeau, pour la 2e saison consécutive.

Dans le détail, "Le Double Expresso" enregistre une hausse de 16% de PDA, "Le son Pop-Rock" (sur la tranche 9h-16h) de 26% de PDA, "Le #DriveRTL2" de 13% de PDA, "Le son Pop-Rock avec Alexis" sur la tranche 19h-22h de 37% de PDA et l'émission "Pop Rock Station by Zégut", une progression de 19% de PDA.