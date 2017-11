RTL domine toujours le marché

Après une saison 2016-2017 historique, marquée par la plus forte écoute en nombre d’auditeurs depuis 16 ans, RTL démarre cette nouvelle saison sur des bases record. Elle obtient sa meilleure PDA depuis 2002 et son plus grand nombre d’auditeurs sur un sondage de rentrée avec 6 496 000 auditeurs (+ 95 000). Dès ce premier sondage, RTL est ainsi leader et en progression sur tous les critères et reprend le leadership du prime-time de la radio, le 7h/9h avec 13.8% de PDA sur ce créneau financièrement stratégique.

"Les Grosses Têtes", l'émission phare de RTL, attirent 1 459 000 auditeurs à chaque instant (QHM) et 2 418 000 auditeurs qui, à un moment donné, écoutent l'émission. "On est fait pour s'entendre" se positionne comme la première émission de France de 15h à 16h, avec 808 000 auditeurs, soit 23 000 auditeurs supplémentaires en un an.