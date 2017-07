RTL a dominé la saison 2016-2017

Très bonne santé sur ce dernier sondage comme sur l’ensemble de la saison. RTL reste solide première et laisse la deuxième radio à distance, à 1 point derrière elle en audience cumulée. La station tient la première place en Part d’Audience avec 12.3%, soit 1.7 point d’avance sur la deuxième radio. mais également en Audience Cumulée avec plus de 6.5 millions d’auditeurs (12.1%), soit 1 point d’avance la deuxième radio et, enfin, en Durée d’Ecoute, avec 2h15 d’écoute quotidienne.

Avec ses 3 stations (RTL, Fun Radio et RTL2), le Pôle Radio RTL réalise une Part d’Audience de 18.9% sur ce sondage et de 19% en moyenne sur la saison.